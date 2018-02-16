كوريا الجنوبية لا تخطط لنشر صواريخ "ثاد" إضافية على أراضيها

أعلن سفير كوريا الجنوبية لدى روسيا، أو يونغ غيون، الخميس، أن بلاده لا تخطط لنشر منظومة جديدة للدرع الصاروخي الأمريكي على أراضيها.

موسكو — سبوتنيك. وقال السفير مجيبا عن سؤال حول خطط نشر منظومات "ثاد" جديدة: "بحسب علمي، لا توجد خطط لنشر منظومات جديدة".

وشدد على أن كافة خطط نشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية هدفها ردع كوريا الشمالية، وأن ذلك لا يشمل روسيا.

وفي يوليو/ تموز 2016، وبعد 5 أشهر من المفاوضات، توصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى اتفاق لنشر نظام ثاد، الذي إذا لزم الأمر، سوف يعترض الصواريخ البالستية الكورية الشمالية.

الجدير بالذكر أن نظام "ثاد" هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض-جو، ويعمل نظام "ثاد" في منطقة دفاع حيث يمكنه اعتراض الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل الغلاف الجوي وخارجه.

ويثير نشر هذه المنظومة قلقا من قبل الصين وروسيا. وأعربت اليابان عن موافقتها على هذه الخطط، مشيرة إلى أن نشر "ثاد" سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.