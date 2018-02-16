تسجيل
06:10 16 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    الشرطة الأمريكية

    القبض على رجلين في نيويورك وبحوزتهما مواد لتصنيع قنابل

    YouTube.com
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت السلطات الأمريكية، إنه تم إلقاء القبض على معلم سابق بمدرسة ثانوية في نيويورك وأخيه، يوم الخميس، ووجهت لهما تهمة محاولة تصنيع عبوة ناسفة بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي).

    ووفقا لما ورد في الشكوى الجنائية وبيان صحفي أصدرته وزارة العدل، فإن المعلم السابق كريستيان تورو وشقيقه تايلر تورو ويبلغان من العمر (27 عاما) خزنا مواد لتصنيع قنابل في الشقة التي يقيمان فيها معا بحي برونكس بالمدينة.

    وخلال تفتيش شقة الأخوين عثر ضباط إنفاذ القانون على حقيبة ظهر عليها بطاقة كتب عليها "حين يكتمل القمر سيعرف الصغار الإرهاب".

    حادث إطلاق نار بمدرسة ستونمان دوجلاس الثانوية في فلوريدا، الولايا تالمتحدة 14 فبراير/ شباط 2018
    © AFP 2018/ Rhona Wise
    الشرطة الأمريكية: مقتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا
    وقال مسؤولون إنه لا توجد أدلة على وجود أي خطر حاليا.

    ووفقا لـ "رويتز"، جاء في الشكوى، أن كريستيان تورو كان معلما في مدرسة ثانوية بحي هارلم في مانهاتن قبل أن يستقيل العام الماضي. وحين ترك عمله أعاد تايلر تورو إلى المدرسة جهاز كمبيوتر كانت أعطته لأخيه وعثر الموظفون عليه على خطوات لتصنيع عبوات ناسفة.

    ووفقا للشكوى ذكر المحققون، أن كريستيان تورو أبلغهم بعثوره على الوثيقة حين كان يجري بحثا عن تفجير ماراثون بوسطن عام 2013 ولم يقرأها أو يصنع قنبلة قط.

    وجاء في الوثيقة أنه بعد ذلك بأسبوع أجرى المحققون مقابلات مع تلاميذ بالمدرسة أشاروا إلى أن تلميذين بها على الأقل حصلا على نحو 50 دولارا في الساعة مقابل تفكيك ألعاب نارية وتخزين المسحوق الموجود بها لحساب الرجلين.

    وأضافت، أن تفتيش شقة الأخوين أسفر عن العثور على نترات البوتاسيوم وهو مسحوق أسود يعرف بأنه مادة قابلة للانفجار بالإضافة إلى كرات معدنية ومكونات محتملة لتصنيع القنابل.

    وقال مدعي مانهاتن جيفري بيرمان، إن محكمة اتحادية في مانهاتن وجهت للرجلين اتهامات. ووجهت إلى كريستيان تورو تهمتا تصنيع عبوة مدمرة بالمخالفة للقانون وإعطاء مواد قابلة للانفجار لقاصر بينما اتهم تايلر تورو بتصنيع عبوة مدمرة بالمخالفة للقانون.

    ودفع الاثنان ببراءتهما. وقالت السلطات إنهما محتجزان لحين عقد جلسة للنظر في الإفراج عنهما بكفالة في 21 فبراير/ شباط.

    انظر أيضا:

    شرطة نيويورك تستلم رسالة حول انتحاريين بالقرب من "برج ترامب"
    طفل كان يلهو بالموقد فأحرق 12 شخصا في نيويورك
    نيويورك تايمز: البنتاغون أنفق مليارات الدولارات بسبب "الأطباق الطائرة"
    قتلى في حادث دهس وإطلاق نار في نيويورك
    ترامب: "داعش" سيدفع ثمنا باهظا بسبب هجوم نيويورك
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار أمريكا, عبوات ناسفة, قنابل, إرهاب, الشرطة الأمريكية, نيويورك, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صورة الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت، في فئة التصوير صورة الصحافة العالمية لهذا العام
    المرشحون لجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك