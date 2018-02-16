إسقاط "إف16": إخطار إسرائيل بتغيير قواعد القتال

أشار إلى ذلك كاتب صحفي هندي.

© Sputnik. Alexander Kovalev الصور الأولى لحطام الطائرة الإسرائيلية بعد إسقاطها بنيران الدفاعات الجوية السورية

وجاء في مقال نشره كاتبه م. ك. بهادراكومار، وهو دبلوماسي هندي سابق عمل في وزارة الخارجية الهندية لـ29 عاما، على موقع Indian Punchline:

حصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري في العاشر من الشهر الجاري لعدوان إسرائيلي على القاعدة الجوية Т4 في محافظة حمص السورية، وأسقطت إحدى الطائرات الإسرائيلية من نوع "إف16".

وكانت المرة الأخيرة التي أسقِطت فيها طائرة إسرائيلية في عام 1986 في لبنان. وبالتالي فإن حادث يوم السبت الماضي أتى بمثابة الهزيمة المزرية لإسرائيل التي تلقت رسالة واضحة مفادها أنه لا بد أن تدفع إسرائيل من الآن فصاعدا، ثمن هجماتها الجوية على سوريا غالياً إلى درجة غير مقبولة.

ولا بد من الإقرار بأن قواعد القتال على الجبهة السورية تغيرت وهو ما يجب إخطار إسرائيل به.