العسكريون الروس يتبادلون الخبرات بمجال مكافحة الإرهاب في سوريا في أكاديمية أوزبكية

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأوزبكية، اليوم الجمعة، بأن وفدا من ممثلي القوات المسلحة الروسية برئاسة قائد المنطقة العسكرية المركزية الفريق ألكسندر لابين، قام بزيارة إلى أكاديمية القوات المسلحة لجمهورية أوزبكستان، حيث تم تبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا مع أساتذة وطلبة الأكاديمية.

© Sputnik. Magomed Aliev فرض حالة مكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية للبحث عن إرهابيين

طشقند —. تعرف الوفد العسكري الروسي، يوم أمس، على تاريخ الأكاديمية وعملية تدريب الضباط القادة على المستويات، التكتيكي والتعبوي والاستراتيجي.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي بهذا الشأن: "خلال الزيارة أجاب أعضاء الوفد الروسي على الأسئلة المطروحة من قبل طلبة الأكاديمية. كما حصل الأساتذة والمدرسون على فرصة التعرف على الخبرات التي اكتسبتها القوات المسلحة الروسية في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا".

يذكر أن أكاديمية القوات المسلحة الأوزبكية تسعى حاليا لتفعيل التعاون متبادل المنفعة مع المؤسسات التعليمية العسكرية الأجنبية الرائدة بهدف تبادل الخبرات مع الجيوش الأجنبية المتقدمة.

يشار إلى أن مدير الإدارة العامة للتدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية الفريق إيفان بوفالتسيف كان قد قدم، في بداية شهر شباط/فبراير الحالي، في أكاديمية القوات المسلحة الأوزبكية، تقريرا حول الخبرات المكتسبة في مجال تحديث الأسلحة والمعدات العسكرية وتدريب الأفراد في القوات المسلحة الروسية.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه وبعد أعوام طويلة من الانقطاع جرت، في تشرين الأول/أكتوبر علم 2017 الماضي، في ميدان "فوريش" تدريبات أوزبكية — روسية مشتركة، شارك فيها أكثر من 400 فرد من صلب تنظيم لواء مشاة جبلية تابع للمنطقة العسكرية الجنوبية الغربية الخاصة لوزارة الدفاع الأوزبكية وتشكيل مشاة جبلية روسي تابع للمنطقة العسكرية المركزية ومتمركز في جمهورية توفا، وذلك بهدف التدريب على القضاء على الجماعات المسلحة غير المشروعة في المناطق الجبلية النائية.