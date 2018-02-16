تحطم طائرة تدريب عسكرية في إزمير التركية ومقتل طيارين اثنين

أعلنت وكالة "ديلي صباح" التركية، اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية تركية في مدينة إزمير.

© AFP 2018/ Delil Souleiman "قسد" تعلن إسقاط طائرة استطلاع تركية في عفرين... فيديو

وبحسب، أقلعت الطائرة التركية من قاعدة "تشيغلي" الجوية في ولاية إزمير غربي البلاد.

وأوضح البيان أن الإتصال بالطائرة انقطع بعد إقلاعها من القاعدة الجوية الرئيسية في تشيلي بولاية إزمير وتم العثور على حطام الطائرة وجثتي الطيارين، مؤكدا ان الطائرة أقلعت بغرض التدريب.

ولفت البيان ألى ان التحقيق مستمر في الحادثة، دون ان يذكر سبب تحطمها.