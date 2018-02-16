وزير الخارجية التركي: قررنا تشكيل آلية جديدة لحل مشكلاتنا مع الجانب الأمريكي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده ستواصل العمل مع الولايات المتحدة لإزالة التوترات بين البلدين، مشيرا أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ركس تيلرسون اليوم الجمعة في أنقرة، إن "علاقاتنا مع الولايات المتحدة تمر بمرحلة حرجة"، مضيفا "قررنا تشكيل آلية جديدة لحل مشكلاتنا مع الجانب الأمريكي، وحول سوريا".

كما أكد أوغلو أن تركيا ستتعاون مع الولايات المتّحدة من أجل "تحقيق الاستقرار في شمال سوريا وذلك بعد إخراج قوات حماية الشعب الكردي من منبج".