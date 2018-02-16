رئيس حزب ألماني: الأتراك "راكبو جمال وعليهم العودة إلى أكواخهم الطينية"

تعتزم الجالية التركية في ألمانيا توجيه اتهامات جنائية لعضو كبير في حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف لوصفه الأتراك بأنهم "راكبو الجمال" وعليهم العودة إلى "أكواخهم الطينية وتعدد الزوجات".

وأدلى أندريه بوجنبورج رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا في ولاية ساكسونيا-أنهالت، بتصريحاته، في يوم أربعاء الرماد، الذي يدلي فيه الساسة الألمان عادة بخطابات نارية. وتعرض بوجنبورج لتوبيخ من حزبه العام الماضي لاستخدامه شعارات للنازيين الجدد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Michael Sohn ألمانيا تجمد صادرات الأسلحة إلى تركيا

وقال بوجنبورج لأعضاء في الحزب "راكبو الجمال هؤلاء عليهم الذهاب إلى حيث ينتمون: بعيدا بعيدا وراء البوسفور لأكواخهم الطينية وتعدد الزوجات".

ووصف الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا بأنهم "تجار جمال" و"رعاع".

وقال الاتحاد الذي يمثل الجالية التركية في ألمانيا إنه سيوجه اتهامات بالتحريض على الكراهية لبوجنبورج. وأشار رئيس الاتحاد جوكاي سوفو أوغلو إلى أن الدستور يحظر التحريض وتشويه السمعة والتمييز.

واتهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أيضا بوجنبورج بإثارة الكراهية.

وقال في كلمة، أمس الخميس: "ما أراه هو سياسيون يضعون استراتيجية من اللغة المتجاوزة ومن طيشهم وكراهيتهم".

ودافع بوجنبورج عن تصريحاته، قائلا إنه أدلى بها فقط تمشيا مع تقليد أربعاء الرماد الذي يمثل نهاية موسم الكرنفالات، وإنه لم يقصد إهانة أشخاص من جنسيات أخرى.