تركيا ترفض لغة التهديد الأمريكي لاقتنائها منظومات "إس-400" الروسية

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن رفض بلاده لما وصفه بـ "لغة التهديد" بسبب اقتنائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، مشيرا إلى أن القرار في هذا الشأن اتخذ قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.

© Sputnik. Mikhail Mokrushin هل تدرج أمريكا صفقة صواريخ "إس-400" لتركيا ضمن عقوباتها ضد روسيا

أنقرة — سبوتنيك . وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، ريكس تيلرسون: "نحن لا نستخدم لغة التهديد ولا نقبلها. نعم، الكونغرس الأمريكي اعتمد قانونا فرض عقوبات جديدة على روسيا، لكن علينا توفير أمننا القومي. ونرغب باقتناء آليات توفيره من الحلفاء، لكن هناك دائما مشاكل ما. تحدثنا ليس مع روسيا فقط بل ومع دول أخرى. ولقد أنهينا المفاوضات مع روسيا ووقعنا الاتفاقية قبل قرار الكونغرس، ولم يبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة بشأن القرض وما إلى ذلك".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت أعلنت، اليوم الخميس، أن عملية النظر في معاملات الدول الأجنبية والشركات ومجمع الصناعات العسكرية الروسية قد بدأت للتو، وليس من المعروف حتى الآن، أن كان صفقة شراء تركيا منظومة إس-400 من موسكو ستقع في قائمة العقوبات أم لا.