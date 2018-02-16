مئات الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإقالة نتنياهو

تظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم الجمعة 16 فبراير / شباط، وسط مدينة تل أبيب للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه وتقديمه للمحاكمة.

© REUTERS/ Sebastian Scheiner نتنياهو يتعهد بالاستمرار في منصبه بعد اتهامه بالرشوة

رام الله — سبوتنيك . تأتي تلك التظاهرات على خلفية توصيات الشرطة الإسرائيلية ، التي وجهت تهما لنتنياهو بتلقي رشاوى وغش وخيانة أمانة.

وذكر مراسلة "سبوتنك"، أنه المظاهرات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرا إلى أن الاحتجاجات متواصلة منذ عدة أشهر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتعهد بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي 13 فبراير/ شباط، بالاستمرار في منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدما أوصت الشرطة النائب العام بتوجيه اتهامات له بالرشوة في تحقيقين جنائيين.



