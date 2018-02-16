"إيني" الإيطالية باعت حصصا في حقل "ظهر" المصري

أعلن المدير المالي لشركة "إيني" الإيطالية، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط، إتمامها بيع حصص في حقل "ظهر" المصري.

© AFP 2018/ Sergey Bobok مصر تبدأ ضخ الغاز تجريبيا تمهيدا لتشغيل حقل الغاز "ظهر"

وقال المدير المالي للشركة الإيطالية في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن الشركة أكملت بيع حصص في حقل " ظهر " المصري.

وتابع: "بيع حصة إضافية نسبتها 10% في الحقل، سيكون فرصة لاستبدالها بأصول أخرى".

ولم يحدد المدير المالي في تصريحاته هوية المؤسسة أو الدولة، التي تم بيع الحصص لها أو التي تنوي بيع الحصص الإضافية لها.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة عن القلق التركي بشأن عمليات الحفر والتنقيب في البحر المتوسط، والذي تسبب في إرسال أنقرة بوارج حربية لمنع دخول سفن تابعة لـ"إيني" يوجد عليها نزاع بين تركيا وقبرص.

وقال الرئيس التنفيذي:

"إن بئر امتياز قبرص رقم 3 يقع في منطقة اقتصادية حصرية، وهناك آبار أخرى في المنطقة لم تحدث مشاكل بشأنها من قبل".

وأردف: "الموقف فيما يتعلق بتعطيل السفينة ليس تحت سيطرتنا حاليا".

وكانت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية قد قالت، في وقت سابق، إنه كإجراء احترازي أمرت القوات البحرية بنقل وحدة عسكرية تشكل جزءا من بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى شرقي البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي ذلك بعد أن منعت القوات البحرية التركية، الجمعة الماضي، سفينة "سايبيم" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية من الوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنازع عليها بين نيقوسيا وأنقرة.