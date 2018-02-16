تركيا... الحكم بالسجن المؤبد على ثلاثة صحفيين

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة صحفيين بتهمة انتهاك الدستور، وذلك في إطار القضية المرفوعة ضد الهيكل الإعلامي لشبكة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه الحكومة التركية بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016.

© AP Photo/ Selahattin Sevi, File أردوغان يقول إنه اقترب من القضاء على "تنظيم غولن"

أنطاكيا — سبوتنيك . ذكرت وسائل إعلام تركية أن المحكمة الجزائية الـ 26 في إسطنبول، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق 6 أشخاص بينهم الصحفية نازي إيليجاك والكاتب الصحفي أحمد ألتان وشقيقه الأكاديمي محمد ألتان بتهمة انتهاك الدستور ومحاولة القضاء على النظام الدستوري.

وكانت السلطات التركية قد اعتقلت 6 أشخاص بينهم الصحفي إيليجاك والصحفيين الأخوين ألتان، بذريعة أنهم كانوا يعلمون بانقلاب تموز/ يوليو قبل تنفيذه.

والجدير بالذكر أن إليجاك والأخوين ألتان، معتقلون منذ 18 شهراً، في إطار القضية المرفوعة ضد الهيكل التنظيمي لشبكة رجل الدين غولن.

واعتقلت السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص، بينهم صحفيون وأكاديميون بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 15 تموز/ يوليو 2016 ، بذريعة صلتهم بشبكة رجل الدين غولن.