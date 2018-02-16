عارضة أزياء تكشف تفاصيل خيانة ترامب لزوجته معها

تحدثت عارضة الأزياء في مجلة "Playboy"، كارين ماكدوغال، عن علاقتها مع الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بعد زواجه من زوجته الثالثة، ميلانيا ترامب.

وقدم صديق العارضة، جون كراوفورد، لصحيفة "نيويورك" وثيقة من 6 صفحات مكتوبة بخط اليد، تصف فيها ماكدوغال ظروف تعارفها وعلاقتها مع ترامب، حيث أكدت العارضة صحة الوثيقة للصحفيين.

وجاء في الوثيقة أن التعارف تم في حفلة في قصر بلاي بوي في حزيران/ يونيو من عام 2006، حيث تبادلا أرقام الهواتف. وفي وقت لاحق، تقابلا في مكان منفصل بفندق في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية. وقالت العارضة في الوثيقة "كنت متحمسا جدا، لقد أعجبني ذكاؤه وسحره، كان رجلا لطيفا".

وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بفترة قصيرة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واحدا من أنصار ترامب يدعى، ديفيد بيكر، دفع لعارضة الأزياء ماكدوغال مبلغا وقدره 150 ألف دولار لتتكتم عن علاقتها مع ترامب، حيث نفى ممثلو ترامب ذلك.

Meeting time!!! 😊 Публикация от karen mcdougal (@karenmcdougal) Авг 12, 2017 в 6:00 PDT

وفي وقت لاحق، ذكرت نفس الصحيفة، نقلا عن مصادر لها، أن محامي ترامب، مايكل كوهين دفع 130 ألف دولار لممثلة إباحية سابقة، ستيفاني كليفورد، في إطار الاتفاق على عدم الكشف عن علاقتها مع ترامب، حيث تم نفي هذه المعلومات في البيت الأبيض.