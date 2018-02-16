الصليب الأحمر: مستعدون لزيادة حجم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية

أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، استعداد الصليب الأحمر لزيادة المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.

موسكو- سبوتنيك . قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن اللجنة تولي اهتماما للوضع في كوريا الشمالية.

وأضاف أن اللجنة لديها برنامج صغير للغاية في كوريا الشمالية.

مؤكدا استعداد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيادة الدعم الإنساني إلى كوريا الشمالية.

وكانت اليونيسيف قد أعلنت في وقت سابق أن نحو 60 ألف طفل يواجهون خطر المجاعة في كوريا الشمالية، بسبب العقوبات الدولية التي تبطىء وصول شحنات المساعدات.