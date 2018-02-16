الاتحاد الأوروبي قد يستخدم قوات الرد السريع في إحدى مناطق الأزمات

أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قد يستخدم هذا العام للمرة الأولى، قوات الرد السريع الخاصة به - مجموعات قتالية - في إحدى مناطق الأزمات.

بروكسل — سبوتنيك. قالت موغيريني، خلال مؤتمر في صوفيا حول السياسة الأمنية الأوروبية: "في الأشهر المقبلة، سنكون قادرين على العمل على نشر مجموعة قتالية، وأتوقع إحراز تقدم من لجنة الخبراء في هذا الشهر."

وأضافت موغيريني: "نرى العديد من مسارح العمليات، حيث يمكن للمجموعات القتالية تغيير الوضع باسم السلام والأمن العالميين، وهو ما يخدم مصالح أمننا أيضا"

هذا ووافق الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو 2017، على آلية دائمة لتمويل نشر المجموعات القتالية التابعة للاتحاد الأوروبي — وحدات الاستجابة السريعة التي لم تستخدم قط.

وما يسمى بالمجموعات القتالية هي قوات الرد السريع للاتحاد الأوروبي وتمثل الوحدات العسكرية على مستوى الكتيبة من حوالي 1.5 ألف من الأفراد العسكريين.

وقد بلغ مستوى الاستعداد التشغيلي الكامل للمجموعات القتالية في مطلع عام 2007. وكما ذكرت موغيريني في وقت سابق، فإن هذه الأداة لم تشارك في تنفيذ سياسة الأمن والدفاع الأوروبية منذ إنشائها عام 2004 بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية.