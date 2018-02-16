أمريكا توجه اتهامات لـ13 مواطنا روسيا في قضية التدخل في الانتخابات

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات لـ13 مواطنا في قضية التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأكد المدعي الخاص روبرت مولر قيام عدد من مواطني روسيا بجمع "معلومات استخبارية" من الأراضي الأمريكية للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

ووجه المدعي الأمريكي الخاص الاتهام أيضا إلى 3 كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والعمليات السياسية في بلاده.

وأشارت الحكومة الأمريكية في وثيقة قضائية إلى أن هناك كيانات روسية بدأت التدخل في السياسة الأمريكية منذ عام 2014.

وأضافت الحكومة أن الكيانات تدخلت فى انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في 2016، وفاز فيها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وأكدت الوثيقة أن بعض المتهمين انتحلوا صفة شخصيات أمريكية وتواصلوا مع عاملين في حملة ترامب، لكن من يعملون في الحملة لم يكن لديهم علم بنوايا الروس "حسب الوثيقة".