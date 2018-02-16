أنباء عن إطلاق نار داخل جامعة في واشنطن

وأغلقت الشرطة اليوم الجمعة 16 فبراير/ شباط مبنى الكلية بعد تلقيها بلاغا بإطلاق النيران.

DEVELOPING: Highline College in Des Moines, Washington, is on lockdown after reports of gunfire; police responding pic.twitter.com/1amg8QCIs2 — CBS News (@CBSNews) February 16, 2018

​وأخلت الشرطة مبنى الكلية من الطلاب.

وقالت الشرطة الأمريكية على موقع تويتر لعائلات الطلاب الذين يريدون معلومات عن الحادثة إن عليهم التوجه إلى وحدة الشرطة في نيويورك.

Families that want information or need a location to go to regarding Highline Incident (still unconfirmed) are being directed to Lowes NW corner parking lot a this time./sh — Renton Police Dept. (@RentonpdWA) February 16, 2018

​يذكر أن شابا مسلحا قتل 17 شخصا داخل مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء الماضي.