أول تعليق من المعارضة على استقالة رئيس وزراء إثيوبيا

قال رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي المعارض، ميريرا غودينا، في إثيوبيا إنه من غير الواضح إذا كانت استقالة ديسالين من رئاسة الوزراء ستشكل فرقا حقيقا في البلاد.

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وأضاف غودينا أن حزب الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي "الائتلاف الحاكم" وأنصاره يسيطرون على معظم مقاعد البرلمان، حسب "فرانس برس".

وأشار المعارض البارز إلى أن الشعب الإثيوبي يطالب بتغيير جوهري.

ووصف رئيس حزب مؤتمر الأورومو الفيدرالي استقالة ديسالين بالسياسة الداخلية للحزب الحاكم، وأكد ميريرا أن رحيل ديسالين قد يكون بمثابة انفراجة للمعارضة.

وقال ميريرا إن هناك إمكانيات للمضي قدما، رغم أن حزب الجبهة الثورية للشعب الإثيوبي حجب الديمقراطية.

وأفرجت إثيوبيا عن بيكيلي جيربا الأمين العام لحزب مؤتمر أورومو، خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، وأسقطت جميع الاتهامات الموجهة إلى جيربا.

ونظمت سابقا مسيرات احتجاجية ضخمة في أوروميا.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين قد أعلن استقالته يوم الخميس الماضي 15 فبراير/ شباط.