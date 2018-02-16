ترامب حول اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات: حملتنا لم تخطئ ولا وجود لمؤامرة

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة 16 فبراير/ شباط، بأن أعضاء حملته الرئاسية لم يفعلوا أي خطأ، وليس هناك تواطؤ مع روسيا.

واشنطن — سبوتنيك. وكتب ترامب في صفحته على "تويتر":

بدأت روسيا حملتها المناهضة للولايات المتحدة في عام 2014، أي قبل فترة طويلة من أن أعلن أنني سوف أترشح للرئاسة، ولم يكن هناك تأثير على نتائج الانتخابات، حملة ترامب لم تفعل شيئا خاطئا ولا توجد مؤامرة.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong — no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

في السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه يسر ترامب ترامب إظهار تحقيق المدعي للشؤون الخاصة عدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

وجاء في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تم إحاطة الرئيس ترامب بشكل كامل حول هذه الموضوع، ويسره أن تحقيق المدعي للشؤون الخاصة ميولير لا يزال يظهر عدم وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، وأن نتائج الانتخابات لم تتغير ولم تتأثر".

وكان المدعي الأمريكي بالشؤون الخاصة، روبرت ميولير، قد وجه في وقت سابق من اليوم، اتهامات لـ 13 مواطنا روسيا و3 شركات من روسيا بقضيتي التامر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والاحتيال، جاء ذلك في لائحة الاتهام.

وتشير الاتهامات إلى أن أفرادا من روسيا سعوا لنشر "معلومات مشوهة حول المرشحين للرئاسة هيلاري كلينتون، وماركو روبيو وديدي كروز وكذلك دعم كل من الديمقراطي بيرني ساندرس والجمهوري دونالد ترامب.