السجن مدى الحياة لإرهابي من "القاعدة"

قضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة 16 فبراير/شباط، بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بالمشاركة في هجوم في 2003 على جنود أمريكيين في أفغانستان أدى إلى مقتل اثنين منهم وبالتآمر لتفجير السفارة الأمريكية في نيجيريا.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER بدعم سعودي... الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية ضد "القاعدة"

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية في بروكلين برايان كوجان عقوبة المدان الذي يدعى إبراهيم سليمان عدنان آدم هارون والمعروف بالاسم الحركي "سبين جول"، حسبما ذكرت رويترز.

ورفض هارون حضور جلسة النطق بالحكم كما رفض من قبل حضور جلسات المحاكمة، فيما أصر منذ تسليمه من إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 على أنه "محارب" ويجب أن يمثل أمام محكمة عسكرية وليست جنائية، وقال كوجان إن هارون قال صباح اليوم الجمعة:

هذه ليست محكمتي، هذا ليس قاضيّ.

واعترف هارون بأنه من النيجر رغم أن حكومة هذا البلد تنفي كونه من مواطنيها، وطلب محامو هارون من كوجان توقيع عقوبة أقل من السجن مدى الحياة على موكلهم لكن القاضي قال إن المدان هو "شخص متحمس للقتل" ويجب سجنه لحماية الناس.

وتم القبض على هارون في ليبيا عام 2005 ثم أطلق سراحه ونقل إلى سفينة لاجئين في 2011 واحتجزته السلطات الإيطالية بعد أن أقر بأن ندوبا على جسده نتجت عن قتاله في صف تنظيم القاعدة ضد جنود أمريكيين.