السجن مدى الحياة لإرهابي من "القاعدة"

ورفض هارون حضور جلسة النطق بالحكم كما رفض من قبل حضور جلسات المحاكمة، فيما أصر منذ تسليمه من إيطاليا في أكتوبر/تشرين الأول 2012 على أنه "محارب" ويجب أن يمثل أمام محكمة عسكرية وليست جنائية، وقال كوجان إن هارون قال صباح اليوم الجمعة:
هذه ليست محكمتي، هذا ليس قاضيّ.
واعترف هارون بأنه من النيجر رغم أن حكومة هذا البلد تنفي كونه من مواطنيها، وطلب محامو هارون من كوجان توقيع عقوبة أقل من السجن مدى الحياة على موكلهم لكن القاضي قال إن المدان هو "شخص متحمس للقتل" ويجب سجنه لحماية الناس.
وتم القبض على هارون في ليبيا عام 2005 ثم أطلق سراحه ونقل إلى سفينة لاجئين في 2011 واحتجزته السلطات الإيطالية بعد أن أقر بأن ندوبا على جسده نتجت عن قتاله في صف تنظيم القاعدة ضد جنود أمريكيين.
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