اتهام صبي عمره 15 عاما بالقتل في حادث إطلاق نار بمدرسة أمريكية

قالت صحيفة كورير-جورنال، أمس الجمعة 16 فبراير/شباط، إن السلطات وجهت لجابي باركر(15 عاما) تهمتين بالقتل و14 اتهاما بالاعتداء من الدرجة الأولى في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة ثانوية بولاية كنتاكي في يناير/كانون الثاني.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi بوتين يبرق إلى ترامب معزيا بحادثة مدرسة باركلاند في ولاية فلوريدا

ونقلت رويترز عن الصحيفة قولها بأن الاتهامات وجهت لباركر على أساس أنه راشد، ووجهت له تهمة قتل طالبين كان عمر كل منهما 15 عاما وإصابة أكثر من 12 آخرين في إطلاق النار الذي وقع بمدرسة مارشال كاونتي في بينتون بولاية كنتاكي في 23 يناير كانون الثاني.

وكان هذا الهجوم الذي وقع على المدرسة التي تضم أكثر من 1150 طالبا من بين أحدث عمليات إطلاق النار التي أصبحت حدثا متكررا في المدارس والكليات عبر الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

يذكر أن 17 شخصا لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا يوم الأربعاء الماضي، ووجهت للمشتبه به نيكولاس كروز (19 عاما)،الذي كان قد فُصل من مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية، 17 اتهاما بالقتل المتعمد.