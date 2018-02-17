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04:30 17 فبراير/ شباط 2018
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    المكسيكيون يندفعون إلى الشوارع إثر وقوع الزلزال

    السلطات المكسيكية تعلن حجم خسائر زلزال بقوة 7.2 ريختر

    © REUTERS/ CARLOS JASSO
    العالم
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    أعلنت دائرة الدفاع المدني في ولاية أواهاكا، اليوم السبت 17 فبراير/شباط، أن الزلزال القوي الذي ضرب جنوب البلاد، لم يؤد إلى وقوع خسائر بشرية، ولكنه تسبب في وقوع أضرار مادية.

    زلزال قوته 7.1 درجة ضرب وسط المكسيك، 19 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AFP 2018/ Alfredo Estrella
    زلزال قوي في المكسيك يدفع بآلاف المواطنين إلى الشوارع
    المكسيك — سبوتنيك. و جاء في بيان الدائرة على "تويتر":

    نجري عمليات تفتيش في مناطق مختلفة من ولاية أواهاكا، هناك معلومات فقط عن أضرار في الممتلكات دون وقوع ضحايا.

    ودفع الزلزال القوي بالألاف من سكان مدينة مكسيكو إلى الشوارع، وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، ووفقا للدائرة الوطنية للدفاع المدني، فقد تولت الهيئات الأمنية الكشف عن احتمالات وقوع دمار.

    وكان القنصل الروسي في المكسيك اندريه ترويانوفسكي، قد اعلن، في وقت سابق، لوكالة " سبوتنيك"، أنه ليس لدى السفارة معلومات عن مواطنين روس متضررين.

    ووفقا لبيانات محدثة، بلغت درجة الزلزال 7.2 درجة، ووقع الزلزال على عمق 12 كيلومترا في ولاية أواهاكا جنوب المكسيك، وأفادت الدائرة الوطنية لرصد الزلازل بوقوع حوالي 20 هزة متكررة بعد الضربة الأولى.

     

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    الكلمات الدلالية:
    خسائر, ضحايا, زلزال, دائرة الوطنية للدفاع المدني, القنصلية الروسية, المكسيك
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