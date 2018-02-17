وزيرا الدفاع الأمريكي والبلغاري يناقشان الوضع في البحر الأسود

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، اليوم السبت 17 فبراير/شباط، أن وزيري الدفاع في الولايات المتحدة وبلغاريا، جيمس ماتيس وكراسيمير كاراكاتشانوف، ناقشا الوضع في البحر الأسود.

© REUTERS. AARON P. BERNSTEIN ماتيس: لم نقرر بعد مكان محاكمة المقاتلين الأجانب في سوريا

واشنطن — سبوتنيك . وأشار التقرير الذي نشره ممثل البنتاغون، إلى أن الطرفين بحثا تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، وقالت وايت:

إن ماتيس أكد دور بلغاريا كشريك هام للغاية في مجال الأمن في منطقة البحر الأسود حيث تتزايد التهديدات.

وأضافت، أن ماتيس شكر كاراكاتشانوف، على خطط بلغاريا لزيادة المساهمات العسكرية دعما لبعثة الناتو في أفغانستان، واجتمع ماتيس مع نظيره البلغاري على هامش الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في الناتو.

في سياق متصل، أعلن حلف الناتو، أمس الجمعة 16 فبراير/ شباط، تأييده لاتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف يؤيد اتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ودعا روسيا لتنفيذ الاتفاقية.

وأكد ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي للمؤتمر الـ54 للأمن في ميونيخ، تأييد الحلف لاتفاقية الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، مشيرا إلى أنه على روسيا توفير الشفافية لتنفيذ الاتفاقية.