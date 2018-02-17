"تويتر" تعلن موقفها بشأن اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية

أعلنت شركة "تويتر"، اليوم السبت 17 فبراير/شباط، أنها ستواصل التعاون مع السلطات الأمريكية حول التحقيق الروسي على خلفية الاتهامات التي وجهها المدعي الأمريكي بالشؤون الخاصة روبرت ميولير.

© REUTERS/ Joshua Roberts أمريكا توجه اتهامات لـ13 مواطنا روسيا في قضية التدخل في الانتخابات

واشنطن — سبوتنيك . وأشار ممثل الشركة في بيان إلى أن الشركة سوف تستمر في التعاون مع مكتب المدعي الخاص ومع الكونغرس بشأن هذه المسألة.

وقال ممثل الشركة:

إن جهود روسيا لتقويض الانتخابات الأمريكية، في عام 2016، بما في ذلك عن طريق إساءة استخدام منصات الشبكات الاجتماعية، تتعارض مع كل ما نؤمن في "تويتر"، وأي نشاط من هذا النوع غير مقبول، ويجب علينا أن نفعل كل شيء لمنع ذلك.

واعرب، نائب رئيس "فيسبوك"، جويل كابلان، في وقت سابق، أن الشركة ممتنة لحكومة الولايات المتحدة على لائحة الاتهام حول التحقيق في "تدخل روسيا" المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وأكدت هذه التدابير حقيقة أن الجهات الفاعلة الخارجية قامت بجهد منسق ومستدام "بالهجوم على ديمقراطيتنا"، وأضاف أنهم في الشركة يدركون "أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به من أجل منع الهجمات المستقبلية"، على حد تعبيره.

وكان المدعي الأمريكي بالشؤون الخاصة، روبرت ميولير، قد وجه أمس الجمعة، اتهامات لـ 13 مواطنا روسيا و3 شركات من روسيا بقضيتي التآمر ضد الولايات المتحدة الأمريكية والاحتيال، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام.

وتشير الاتهامات إلى أن أفرادا من روسيا سعوا لنشر "معلومات مشوهة حول المرشحين للرئاسة هيلاري كلينتون، وماركو روبيو، وديدي كروز، وكذلك دعم كل من الديمقراطي بيرني ساندرس والجمهوري دونالد ترامب".

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تتدخل في العمليات السياسية في جميع أنحاء العالم، لكنها تستاء من روسيا، التي يزعم، أنها تدخلت في انتخاباتهم، على الرغم من أن هذا التدخل في الواقع لموسكو لا معنى له.