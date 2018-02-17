سفارة روسيا في اليابان تحتفل بعيد "ماسلينيتسا" للمرة الأولى

أعلن القائم بأعمال روسيا في اليابان ديمتري بيريتشيفسكي، أن السفارة الروسية في طوكيو تقوم بتنظيم احتفال بعيد "ماسلينيتسا" للمرة الأولى.





وأضاف الدبلوماسي: "نود أن يشعر الروس، الذين يعيشون في اليابان بشكل دائم، أن لديهم أرض خاصة بهم في طوكيو، المكان الذي هم دائما موضع ترحيب، وكي يعرضوا لأبنائهم وأزواجهم قطعة من روسيا".





وأشار بيريتشيفسكي: "نود أيضا أن نذكر الروس، الذين يعيشون في طوكيو والمحافظات المجاورة، أنه بعد شهر يمكنهم أن يأتوا إلى السفارة للمشاركة في التصويت للانتخابات الرئاسية، ففي السفارة سيتم فتح مركز للاقتراع".

​

American Orthodox Maslenitsa: dark chocolate chunk pancakes at 10PM because Great Lent is nigh and I'm already getting all the cravings. pic.twitter.com/r93Pez6Ayj — Theodora (@theodorafeodora) February 17, 2018

​

ويتضمّن برنامج المهرجان، عرضا للطلبة اليابانيين، وتقديم الأغاني باللغة الروسية، ومسرحية مع "الدب المدرب"، وعروضا للأزياء، والألعاب وورش العمل والمسابقات، بالإضافة إلى ذلك، أعدت البعثة الدبلوماسية الطعام للضيوف، ومن بينها فطائر العيد التقليدية.





ولقي هذا الحدث اهتماما كبيرا، فقد تم الإعلان عن المهرجان على الشبكات الاجتماعية، وعوّل المنظمون على حضور 300 ضيفا، لكنهم اضطروا لإغلاق قبول الطلبات في وقت مبكر، فقد تبين أن عدد الراغبين تعدى الخمس مائة شخص.