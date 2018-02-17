الخارجية الألمانية: رفع العقوبات عن موسكو يمكن أن يبدأ بعد دخول قوات حفظ السلام إلى دونباس

أكد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، اليوم السبت، أن رفع العقوبات تدريجيا عن موسكو يمكن أن يبدأ بعد دخول قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إلى دونباس.

© Sputnik. Kirill Kallinikov سيناتور روسي: العقوبات الأمريكية لن تعرقل صفقات الأسلحة مع الدول المختلفة

ميونيخ — سبوتنيك. وقال الوزير خلال إفطار عمل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "أعتقد أن فكرة الرئيس الروسي صحيحة… حول دخول "الخوذ الزرق" (قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة) إلى دونباس، في حال تم ذلك، فسيكون من الممكن البدء في رفع العقوبات تدريجيا".

وأكد وزير الخارجية الألماني، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر العقوبات الأمريكية ضد روسيا أكثر من غامضة، كما أنها تملك تأثير خارج الحدود الإقليمية.

وأضاف غابرييل: "نحن (الاتحاد الأوروبي) نعتبر هذه العقوبات أكثر من غامضة، ولها أهمية تتجاوز الحدود الإقليمية".

وتسعى كييف إلى إدخال قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دونباس. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق أن روسيا لا تعارض المقترحات بوضع دونباس تحت الرقابة الدولية إلا أن حل هذه القضية يجب أن يتم فقط عن طريق إجراء مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع، مع التأكيد على نشر بعثة حفظ السلام عند منطقة خط التماس المباشر، أي دون تواجد هذه البعثة في مناطق دونباس الأخرى، فيما تسعى السلطات الأوكرانية لمنح بعثة الأمم المتحدة تفويضا أوسع ليشمل كامل أراضي إقليم دونباس، حتى الحدود الدولية مع روسيا.

يذكر أن دول الغرب سبق وقامت بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014. ثم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية شهر آب/أغسطس من العام الماضي، قانونا يقضي بتوسيع أطر العقوبات التي تم فرضها علي عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي.

وفيما بعد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم 30 كانون الثاني/يناير من العام الحالي تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" وهو يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.