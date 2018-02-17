مصدر دبلوماسي: تركيا لم تستخدم أسلحة كيماوية قط في سوريا

ووصف المصدر أيضاً الاتهامات بإصابة ستة مدنيين فيما يشتبه أنه هجوم بالغاز "بالدعاية السوداء".
وكانت وسائل إعلام، ذكرت أمس الجمعة، أنه تم إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق القوات التركية قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا في منطقة عفرين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مدير مستشفى عفرين الدكتور جوان محمد، قوله إن الجيش التركي استخدم الغازات السامة في منطقة عفرين السورية، ونقل إلى المستشفى ستة أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، وقال مدير المستشفى: "نقلت سيارات الإسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق قوات النظام التركي قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا".
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