مكماستر: "روايات الناس" توضح تماما أن الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيميائية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت مكماستر، اليوم السبت، إن روايات الناس تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيميائية مضيفا أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي الحكومة السورية.

© Sputnik. Vladimir Vyatkin الدفاع الروسية: اتهامات واشنطن لدمشق باستخدام الكيميائي تستند لإشاعات شبكات التواصل الاجتماعي

وتابع مكماستر أثناء حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "روايات الناس والصور توضح أن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية ما زال مستمرا". بحسب ما ذكرته رويترز.

واستطرد "حان الوقت كي تحمل جميع الدول "النظام السوري" والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وفي سياق متصل بالشأن الإيراني قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الوقت حان للتصرف تجاه إيران، مشيرا إلى أن "شبكة وكلاء إيران أصبحت أكثر قوة".

موضحا أن إيران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو متزايد من الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق.

وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد سنويا "ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة فيما تزرع إيران المزيد والمزيد… من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات".

وتابع مكماستر "ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران".