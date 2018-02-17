مكماستر: "روايات الناس" توضح تماما أن الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيميائية

واستطرد "حان الوقت كي تحمل جميع الدول "النظام السوري" والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وفي سياق متصل بالشأن الإيراني قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن الوقت حان للتصرف تجاه إيران، مشيرا إلى أن "شبكة وكلاء إيران أصبحت أكثر قوة".
موضحا أن إيران تبني وتسلح شبكة قوية على نحو متزايد من الوكلاء في دول مثل سوريا واليمن والعراق.
وأضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد سنويا "ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة فيما تزرع إيران المزيد والمزيد… من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات".
وتابع مكماستر "ومن ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران".
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