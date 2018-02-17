الشركات الألمانية تخطط لزيادة الاستثمار في روسيا

وأشار ديميتريف إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات الألمانية للاستثمار في مشروع البنية التحتية للنفط في تتارستان بمئات ملايين الدولارات.
وأضاف رئيس الصندوق: "لقد فقدت الأعمال الألمانية نحو 100 مليار دولار بسبب سياسة العقوبات".
يذكر أن دول الغرب سبق وقامت بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014. ثم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية شهر آب/أغسطس من العام الماضي، قانونا يقضي بتوسيع أطر العقوبات التي تم فرضها علي عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي. وفيما بعد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم 30 كانون الثاني/يناير من العام الحالي تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" وهو يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.
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