الشركات الألمانية تخطط لزيادة الاستثمار في روسيا

عقد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل ديميتريف، اليوم السبت، اجتماعا مع عدد من الشركات الألمانية الكبرى، مؤكدا أن هذه الشركات تخطط لزيادة الاستثمار في روسيا.

© AFP 2018/ Odd Andersen الخارجية الألمانية: رفع العقوبات عن موسكو يمكن أن يبدأ بعد دخول قوات حفظ السلام إلى دونباس

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس الصندوق للصحفيين: "لقد حققنا نجاحا في التفاوض مع عددا كبيراً من الشركات الألمانية، ونحن نرى أن مزاجهم بشأن تعزيز الاستثمار بشكل كبير في روسيا جيد".

وأشار ديميتريف إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات الألمانية للاستثمار في مشروع البنية التحتية للنفط في تتارستان بمئات ملايين الدولارات.

وأضاف رئيس الصندوق: "لقد فقدت الأعمال الألمانية نحو 100 مليار دولار بسبب سياسة العقوبات".

يذكر أن دول الغرب سبق وقامت بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014. ثم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية شهر آب/أغسطس من العام الماضي، قانونا يقضي بتوسيع أطر العقوبات التي تم فرضها علي عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي. وفيما بعد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم 30 كانون الثاني/يناير من العام الحالي تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" وهو يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.