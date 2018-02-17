بعد أمره بضرب النساء في "أماكن حساسة"...قرار أخطر لرئيس الفلبين

رصد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي مكافأة للمواطنين، مقابل قتل متمردين شيوعيين، بعد أيام من التهديد بإطلاق النار على المتمردات وإصابة أعضائهن التناسلية.

ودعا دوتيرتي شعب اللوماد في جنوب الفلبين لإطلاق النار على أعضاء جيش الشعب الجديد، الذي يعد أطول تجارب التمرد الشيوعية عمرا، بحسب ما نقلته صحيفة " ذا تايمز " البريطانية.

وأعلن دوتيرتي في خطاب له، الثلاثاء 13 فبراير/شباط، نشر القصر الرئاسي بعض المقتطفات منه لاحقا: "رصدت مكافأة مبدئية.. قدرها 25 ألف بيزو (نحو 478 دولارا). إذا كنت تبذل كل جهدك لتزحف عبر الغابات، فبالتأكيد يمكنك إطلاق النار على واحدٍ منهم على الأقل، وإذا كان بإمكانك إصابة طائر يطير فوقك، فكم من أعضاء جيش الشعب الجديد يمتلكون رؤوساً حجمها أكبر من الطير".

وأضاف: "كنتُ أحسب إذا استمر ذلك الصراع لأربع سنوات… وجدت أن التكلفة ستكون باهظة، فهي حرب. وإذا دفعت 25 ألف بيزو لكل شخص منهم، فإنني سأوفر بذلك نحو 47%".

وفي خطابه للقوات بالعاصمة مانيلا، الأسبوع الماضي، وجه الرئيس حديثه للمنضمات لجيش الشعب الجديد، الذي هدد قائده مؤخرا بقتل 5 جنود في اليوم إذا لم تعُد الحكومة إلى مفاوضات السلام المتوقفة منذ زمن.

وأمام 200 جندي شيوعي سابق في مدينة مالاجانانغ، أصدر الرئيس الفلبيني أوامره للجنود بالتعامل مع "المتمردات"، وقال "هناك أمر جديد قادم من رئيس البلدية، نحن لن نقتلكن، سوف نطلق النار فقط بين أفخاذكن.. إنه بدون هذا تكون المرأة عديمة الجدوى"، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.