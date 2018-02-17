"التحالف الدولي": لا تأكيد حول مزاعم تنفيذ تركيا لهجوم بالغاز في عفرين

صرح متحدث باسم "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش" والذي تقوده الولايات المتحدة، بأن التحالف ليس لديه أي تقارير مؤكدة عن مزاعم تنفيذ تركيا لهجوم بالغاز في عفرين شمال غرب سوريا.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI إصابة 6 مدنيين باختناق إثر إطلاق القوات التركية غازا ساما على عفرين

واشنطن — سبوتنيك . وقال المتحدث في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت إن "التحالف ليس لديه أي تقارير مؤكدة عن الهجوم المزعوم".

وأضاف "كما نعرف، تركيا شريك هام في التحالف العالمي لمحاربة "داعش"، كذلك في حلف "الناتو"، والعضوية في التحالف و"الناتو" تستند إلى التزام البلد العضو بالتصرف وفق قانون النزاعات المسلحة واتفاقية جنيف، ومثل هذه الادعاءات تأتي دون ما يثبتها، إضافة إلى ذلك، فإن التحالف لا ينفذ عمليات في عفرين".

وذكرت وسائل إعلام، يوم أمس الجمعة 16 فبراير/ شباط، أنه تم إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق القوات التركية قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا في منطقة عفرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الجيش التركي استخدم الغازات السامة في منطقة عفرين السورية، ونقل إلى المستشفى ستة أشخاص أصيبوا بحالة اختناق، وفقا للوكالة السورية للأنباء "سانا"، نقلا عن مدير مستشفى عفرين الدكتور جوان محمد.

وقال مدير المستشفى: نقلت سيارات الإسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق قوات النظام التركي قذائف تحتوي غازا ساما على قرية آرندا.