هزة أرضية تضرب بريطانيا

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي البريطانية فأن مركز الهزة كان على بعد حوالي 20 كم شمال شرق مدينة سوانزي في ويلز وعلى عمق 4.7 كم.
وبلغت شدة الهزة 4.4 درجات على مقياس رختر.
Latest map of M4.7 #earthquake' effects with 4 000 reports pic.twitter.com/7GxuAs52C8— EMSC (@LastQuake) February 17, 2018
وطالت الهزة مناطق وسط وغرب وجنوب غرب بريطانيا، منها منطقة "ميدلاندز" (المنطقة الوسطى) وجنوب ويلز.
Red dots=localities for which a significant number of people visited our website in the sec and min after the quake pic.twitter.com/kecmhb4RkG— EMSC (@LastQuake) February 17, 2018
وطمأن الحساب الرسمي لشرطة ساوث ويلز، السكان مؤكدا على أن الزلازل كان طفيفا، وطالبتهم بألا يتصلوا بالشرطة إلا إذا كانت هناك إصابات أو أضرار.
There has been a minor earthquake throughout South Wales, there is no need to phone the emergency services unless you have something to report ie:- damage or injuries. SWP— SW Police Cardiff (@swpcardiff) February 17, 2018
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