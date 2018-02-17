تركيا تستدعي القائم بالأعمال الهولندي بسبب قضية الأرمن

استدعت تركيا القائم بالأعمال الهولندي لدى أنقرة، اليوم السبت، للتعبير عن استيائها من مشروع قانونين يتعلق أحدهما بالاعتراف بمقتل 1.5 مليون أرمني على أنه إبادة جماعية.

ويدعو القانون الآخر إلى حضور مسؤول هولندي ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن في 24 أبريل/ نيسان، بحسب ما نقلته "رويترز".

وعبرت الأحزاب الأربعة الحاكمة في هولندا عن تأييدها للمقترحين اللذين طرحهما حزب الاتحاد المسيحي المحافظ والمقرر مناقشتهما في البرلمان خلال الأسابيع القادمة.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا.

وتقر تركيا بأن الكثير من الأرمن المسيحيين الذين كانوا يعيشون تحت حكم الإمبراطورية العثمانية قتلوا في اشتباكات مع القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها ترفض مزاعم بمقتل مئات الآلاف منهم أو بأن ما حدث كان حملة منظمة لإبادتهم.

وتقول أيضا أن الكثير من المسلمين الأتراك لقوا حتفهم في ذلك الوقت.

والعلاقات متوترة بالفعل بين هولندا وتركيا منذ أن رفضت هولندا السماح لوزراء أتراك بمخاطبة تجمعات لمهاجرين أتراك قبل استفتاء 2017 الذي منح الرئيس طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات.