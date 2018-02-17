نتنياهو: الحادث على الحدود مع غزة خطير وسنرد بالشكل المناسب

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سنرد بشكل مناسب"، مضيفا "أرسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت 17 فبراير/ شباط إصابة 4 جنود إسرائيليين إثر تفجير عبوة ناسفة جنوب قطاع غزة.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوة عسكرية كانت تهم بنشاطات قرب جدار أمني جنوب قطاع غزة فتم تفجير عبوة ناسفة ضدها.
تعقيب رئيس الوزراء نتنياهو على تفجير عبوة ناسفة قرب قوة عسكرية إسرائيلية كانت تعمل على حدود قطاع غزة:— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) ١٧ فبراير، ٢٠١٨
الحادثة التي وقعت اليوم على حدود قطاع غزة هي حادثة خطيرة. سنرد بشكل مناسب. أرسل أمنيات الشفاء العاجل للجرحى. pic.twitter.com/gaZQkllU4U
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