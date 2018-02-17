المتهم بارتكاب مذبحة مدرسة فلوريدا خضع للتحقيقات عام 2016

ذكرت صحيفة، اليوم السبت، أن مراهقا أمريكيا متهما بقتل 17 شخصا بالرصاص في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا كان قد خضع لتحقيقات من قبل الشرطة ومسؤولي الولاية عام 2016 بعد أن جرح ذراعه في تسجيل مصور نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

© AFP 2018/ Rhona Wise الشرطة الأمريكية: مقتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا

وقال المراهق، ويدعى نيكولاس كروز (19 عاما)، وقتها إنه يريد شراء بندقية، لكن السلطات خلصت في ذلك الحين إلى أنه يتلقى رعاية نفسية كافية، بحسب ما نقلته "رويترز".

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ساوث فلوريدا"، فقد أثار تسجيل فيديو مصور لكروز وهو يجرح ذراعه، نشر على تطبيق "سناب شات" في سبتمبر/ أيلول 2016، مخاوف رجال الأمن وإدارة خدمات الأطفال والأسرة بولاية فلوريدا.

وذكرت الصحيفة، أن المحققين قرروا في نهاية الأمر أن كروز، الذي كان يبلغ من العمر 18 سنة وقتها، يتلقى ما يكفي من الدعم من خبراء الصحة العقلية ومن مدرسته وصنفوا أي خطر يتعلق بحالته بأنه منخفض.

ولم يرد ممثلون عن إدارة خدمات الأطفال والأسرة على طلبات للتعليق.

وكان هذا الهجوم الذي وقع على المدرسة التي تضم أكثر من 1150 طالبا من بين أحدث عمليات إطلاق النار التي أصبحت حدثا متكررا في المدارس والكليات عبر الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

يذكر أن 17 شخصا لقوا مصرعهم في حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا يوم الأربعاء الماضي، ووجهت للمشتبه به نيكولاس كروز (19 عاما)،الذي كان قد فُصل من مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية، 17 اتهاما بالقتل المتعمد.