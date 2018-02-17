نتنياهو: تصريحات رئيس الوزراء البولندي حول الهولوكوست مرفوضة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن ما قاله رئيس الوزراء البولندي حول الهولوكوست مرفوض.

© Sputnik. Valery Melnikov للمرة الثانية... بولندا تغضب اليهود بقانون جديد

القاهرة — سبوتنيك . وأضاف نتنياهو أن ما قاله رئيس الوزراء البولندي حول تورط يهود في المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية يعكس مشكلة لديه عبارة عن "عدم فهم التاريخ وانعدام الحساسية حيال المأساة التي مر بها شعبنا".

وقال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورفيتسكي، إن يهودا كانوا ضمن من قاموا بالهولوكوست، وإنهم "شأنهم شأن البولنديين، والروس، والأوكرانيين".

وأكد نتنياهو أنه يعتزم الحديث مع مورفيتسكي قريبا.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق أنها تحاور الحكومة البولندية، بشِأن إدخال تعديلات على قانون يهدف لحظر اتهام المواطن البولندي بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب العالمية الثانية.