الولايات المتحدة تدعو لتحرك لوقف "شبكة الوكلاء" الإيرانية

وأضاف مكماستر أن الهدف هو إضعاف الحكومات العربية وتأليب تلك الجيوش بالوكالة على الدول إذا انتهجت سياسات تتعارض مع مصالح طهران.
وأبلغ مؤتمرا أمنيا في ميونيخ قائلا "من ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران" داعيا حلفاء الولايات المتحدة لوقف التجارة التي تساعد على توسع الحرس الثوري الإيراني، وهو القوة العسكرية والاقتصادية الأكثر نفوذا في الجمهورية الإسلامية.
وتصنف الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية.
وقال "ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة".
يشار إلى أن إيران تنفي اتهامات بأنها تتدخل في شؤون جيرانها بالشرق الأوسط.
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