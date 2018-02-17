الولايات المتحدة تدعو لتحرك لوقف "شبكة الوكلاء" الإيرانية

دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي هيربرت مكماستر، اليوم السبت، إلى اتخاذ إجراء أكثر قوة لوقف تطوير إيران لما سماه شبكة جيوش بالوكالة يتزايد نفوذها في لبنان وسوريا واليمن والعراق.

© AP Photo/ Richard Drew الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ضد إيران

واتهم مكماستر إيران بتصعيد حملة لزيادة نفوذها في الشرق الأوسط من خلال بناء وتسليح جيوش بالوكالة "على غرار حزب الله" في كل من العراق وسوريا وأماكن أخرى كما فعلت في لبنان بحسب ما ذكرته رويترز.

وأضاف مكماستر أن الهدف هو إضعاف الحكومات العربية وتأليب تلك الجيوش بالوكالة على الدول إذا انتهجت سياسات تتعارض مع مصالح طهران.

وأبلغ مؤتمرا أمنيا في ميونيخ قائلا "من ثم حان الوقت الآن في اعتقادي للتصرف ضد إيران" داعيا حلفاء الولايات المتحدة لوقف التجارة التي تساعد على توسع الحرس الثوري الإيراني، وهو القوة العسكرية والاقتصادية الأكثر نفوذا في الجمهورية الإسلامية.

وتصنف الولايات المتحدة "حزب الله" اللبناني كمنظمة إرهابية.

وقال "ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة".

يشار إلى أن إيران تنفي اتهامات بأنها تتدخل في شؤون جيرانها بالشرق الأوسط.