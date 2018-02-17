الجنسية السويدية لمحكوم "إعدام" بإيران قدم معلومات لإسرائيل أدت لاغتيال علماء نوويين

أكدت وزارة الخارجية السويدية اليوم السبت أن السويد منحت الجنسية لعالم مقيم في ستوكهولم تحتجزه إيران حاليا وصدر بحقه حكم بالإعدام.

© AFP 2018/ Marcus Ericsson/TT اتهامات للموساد الإسرائيلي باغتيال فلسطيني في السويد

واعتقلت السلطات الإيرانية أحمد رضا جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، في نيسان/ أبريل عام 2016، وأدين في وقت لاحق بتهمة التجسس لصالح إسرائيل وتقديم معلومات لها للمساعدة في اغتيال علماء بارزين في المجال النووي. بحسب ما ذكرته رويترز.

وقالت متحدثة باسم الخارجية السويدية "علمنا أن إدارة الهجرة منحته الجنسية. مستمرون في عملنا القنصلي فيما يخص جلالي ونطلب تقديم المساعدة القنصلية لمواطننا".

وأضافت "نجري اتصالات مستمرة مع ممثلين إيرانيين وطلبنا مقابلة جلالي وعرضنا رأي السويد في عقوبة الإعدام، والتي ندينها بكافة أشكالها. مطلبنا هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام".