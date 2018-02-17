اعتقال 25 شخصا في المالديف طالبوا بالقبض على الرئيس

© Sputnik. Anton Denisov بعد فرض حالة الطوارئ... السائحون يلغون رحلاتهم إلى جزر المالديف

وقال مشرعون معارضون في المالديف اليوم السبت 17 فبراير/ شباط إن آلاف المحتجين تجمعوا للمطالبة باعتقال الرئيس وإطلاق سراح قادة المعارضة، حسب رويترز.

وفرضت حالة الطوارىء لمدة 15 يوما منذ الخامس من فبراير/ شباط الحالي، وذلك لإلغاء قرار المحكمة العليا الإفراج عن 9 من قادة المعارضة.

واعتقلت الحكومة قاضيين بالمحكمة العليا، وقامت باحتجاز الرئيس السابق مأمون عبد القيوم.