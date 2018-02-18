وزيرة دفاع ألمانيا: الهجمات الإلكترونية تشكل تهديدا رئيسيا للاستقرار العالمي

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أمس السبت 17 فبراير/شباط، أورسولا فون ديرلاين، أنه لا شيء يهدد الاستقرار العالمي مثل الهجمات الإلكترونية.

© AFP 2018/ Odd Andersen واردات ألمانيا النفطية تقفز 24 % خلال 2017

موسكو — سبوتنيك . وقالت فوندرلاين في بث على شبكة "سي ان بي سي" التلفزيونية، ردا على سؤال حول ما هو أكبر تهديد للاستقرار العالمي:

أعتقد أنها الهجمات الإلكترونية، لأنه مهما كان العدو الذي يخطر لك، حتى لو كنت تتحدث عن الجماعة الإرهابية "داعش"، هم يستخدمون الفضاء الإلكتروني للقتال ضدنا.

وأضافت وزيرة الدفاع: "هذا العقد سيكون عقدا للتحسينات في مجال الأمن الإلكتروني وإدارة المعلومات"، وتعتقد فون دير لاين، أن ضمان ذلك سيكون المهمة الرئيسية لحكومات مختلف البلدان والشركات.

وكانت شركات ومؤسسات في مختلف دول العالم، قد واجهت يوم 12 أيار/مايو 2017، هجوما إلكترونيا واسعا بفيروس أطلق عليه اسم "وانا كراي"، ومن بين المؤسسات والشركات التي تعرضت أنظمتها الإلكترونية للهجوم منظومة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا، والسكك الحديدية في ألمانيا، وشركة "تيليفونيكا" الإسبانية للاتصالات، و"إير باص" وغيرها.

وفي روسيا، استهدفت أنظمة وزارة الداخلية، والطوارئ، والصحة، ومصرف "سبيربنك"، وشركة "ميغافون" للاتصالات، وأعلنت شركة "كاسبرسكي" الروسية للأمن الإلكتروني، رصدها نحو 45 ألف هجوم إلكتروني، في 74 دولة حول العالم، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من هذه الهجمات استهدف روسيا.