ماتيس يناقش مع رئيس وزراء جورجيا قضايا الأمن الإقليمي

أعلن المكتب الصحفي للبنتاغون، أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اجتمع أمس السبت 17 فبراير/شباط، على هامش مؤتمر ميونيخ حول الأمن مع رئيس الوزراء الجورجي غيورغي كفيريكاشيلي ووزير الدفاع الجورجي ليفان ايزوريا.

© AP Photo/ Matt Dunham ماتيس: روسيا تحاول تقويض تماسك "الناتو"

واشنطن — سبوتنيك . يشار إلى أن هدف الاجتماع كان "مناقشة قضايا الدفاع والأمن الإقليمي"، وجاء في البيان:

بحث الوزير ماتيس التقدم الكبير في تنفيذ الإصلاحات العسكرية في جورجيا والمساعدة الأمريكية في ضمان أمن القوات المسلحة الجورجية بما في ذلك الشراكة المستمرة لتعزيز الجاهزية القتالية لجورجيا.

وأشار ماتيس متحدثا مع الصحفيين على متن الطائرة المتجهة إلى واشنطن حيث الاجتماع مع قيادة جورجيا وأوكرانيا، مؤكدا على أن الولايات المتحدة تدعم سيادة واستقلال البلدين.

وكان المكتب الصحفي لرئيس أوكرانيا بترو بوروشينكو، قد أفاد، في وقت سابق، بأن وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع الرئيس الأوكراني الوضع في دونباس وضرورة نشر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.