تحطم طائرة ركاب إيرانية على متنها أكثر من 65 راكبا

تحطمت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة آسمان، صباح اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، بمحافظة أصفهان وسط البلا وكانت تقل 65 راكبا.

© Sputnik. Alexander Yuriev طائرة ركاب إيرانية تهبط في طهران بعد سقوط محركها

ونقل التلفزيون الإيراني، عن رئيس لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي تأكيده سقوط طائرة ركاب إيرانية كانت متجهة من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد، مشيراً أنها كانت تحمل 60 راكبا و6 أفراد للطاقم.

وقال بروجردي أنه "حسب المعلومات التي وصلتنا الطائرة كان على متنها 60 راكبا و6 من طاقم الطائرة وهي من نوع (ATR)، وسقطت فعلا وما زالت عمليات البحث والتدقيق مستمرة". وأضاف "الطائرة سقطت بعد 20 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر آباد بطهران".

بدروه أعلن مسؤول الطوارئ الإيرانية بأن الطائرة، التي اختفت عن صفحة الرادار خلال رحلة لها من طهران إلى ياسوج، قد سقطت في ضواحي سميرم بمحافظة أصفهان وسط إيران.، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال بيرحسين كوليوند، إن هذه الطائرة كانت في رحلة لها من طهران الى ياسوج (مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران) وكانت قد اختفت عن صفحة الرادار اولا.

وأضاف أن الطائرة سقطت في ضواحي منطقة سميرم بمحافظة إصفهان وسط إيران، وكان على متنها ما بين 50 الى 60 راكبا وليست هنالك اي معلومات حول مصيرهم لغاية الان.

في هذه الأثناء، قال مصدر أمني مطلع، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن طائرة الركاب الإيرانية التي فٌقد الاتصال معها صباح اليوم الأحد، سقطت في منطقة سميرم، جنوب أصفهان، مشيراً أنها كانت تحمل مائة راكب، وتقوم برحلة داخلية من طهران إلى مدينة ياسوج جنوب البلاد.

وأوضح المصدر، إن "الطائرة سقطت في منطقة سميرم جنوب أصفهان وكانت تحمل على متنها 100 راكب". وأضاف "فرق الإنقاذ توجهت لمكان السقوط".