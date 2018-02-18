حقيقة إرسال قوات صينية إلى أفغانستان

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني أن علاقات التعاون بين أفغانستان والصين لها أبعاد واسعة، مشددا على أن الأنباء التي تواردت حول إرسال قوات صينية إلى البلاد لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود غير صحيحة.

كابول — سبوتنيك. وذكر المجلس في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن "علاقات التعاون بين أفغانستان والصين لها أبعاد واسعة، لكن قضية إيفاد قوات صينية إلى أفغانستان غير مطروح حتى الآن".

ولفت البيان إلى أن هذا النوع من "التعاون العسكري" مع بلدان أجنبية لن تجري إلا بموافقة من رئيس الجمهورية والبرلمان الوطني.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن نية كابول وبكين تسيير دوريات أمنية مشتركة في ممر واخان الجبلية النائية، وهي منطقة نائية تشتهر بتضاريس صعبة، ودرجات حرارة شديدة البرودة، بهدف ضبط الحدود ومحاولة منع تسلل الإرهابيين وتنقلهم بين إقليم شنغيانغ الصيني، التي تقطنه أغلبية مسلمة من الأويغور، ومنطقة دخشان الحدودية أقضى شمال شرقي أفغانستان.