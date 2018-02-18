نتنياهو يمسك بقطعة يقول إنها لطائرة إيرانية ويحذر طهران من اختبار عزم إسرائيل

استعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قطعة من حطام الطائرة التي قال إنها لـ"طائرة إيرانية" بدون طيار أسقطتها إسرائيل الأسبوع الماضي في سوريا، محذراً طهران من اختبار عزم بلاده.

وقال نتنياهو ، في مؤتمر ميونيخ للأمن ، اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، إن "إسرائيل ستمنع إيران من التواجد العسكري في سوريا"، متابعا "إيران هددت السيادة الإسرائيلية من خلال إرسال طائرة دون طيار، لكننا دمرناها، ودمرنا مركز قيادتها في سوريا".

وأضاف، رئيس الوزراء الإيسرائيلي، وهو يحمل قطعة قال إنها من بقايا حطام الطائرة الإيرانية دون طيار التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قائلا "لا تختبروا حسم إسرائيل".

ووجه نتنياهو، الاتهامات لوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، الذي سيتحدث في المؤتمر في وقت لاحق اليوم، قائلاً "في وقت لاحق سيتحدث جواد ظريف، وأنا أقول أنه يكذب بفصاحة وكلام منمق"، مؤكداً "علينا التصدي للنظام الإيراني، وعندما يسقط هذا النظام سيتحقق السلام بين الشعب الإسرائيلي والشعب الفارسي".

وقال نتنياهو: "علينا إيقاف إيران اليوم وليس غدا وإذا تطلب الأمر إلغاء الاتفاق النووي، مؤكداً أن بلاده ستتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر وليس ضد وكلائها فحسب.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن السبت 10 فبراير/شباط، إسقاط طائرة بدون طيار إيرانية، زعم أنها اخترقت المجال الجوي الخاص به من سوريا، كما أكد أنه وجه ضربات إلى منشآت إيرانية في سوريا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية السورية فتحت النيران على الطائرات الإسرائيلية.

واعترف الجيش الإسرائيلي بأن قوات الدفاع الجوي السورية أطلقت عدة صواريخ مضادة للطائرات على طائرات إسرائيلية.