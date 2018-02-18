مستشار الأمن القومي الأفغاني يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

يزور مستشار الأمن القومي الأفغاني، محمد حنيف أتمر، العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

© AFP 2018/ Roberto Schmidt السفارة السعودية في إثيوبيا تطالب مواطنيها بتوخي الحذر

سبوتنيك. وقال مجلس الأمن القومي الأفغاني عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" ، اليوم الأحد، إن "مستشار الأمن القومي الأفغاني محمد حنيف أتمر، يتوجه إلى الرياض، تلبية لدعوة رسمية من ولي العهد محمد بن سلمان".

وبحسب المجلس فإنه "من المقرر أن يلتقي أتمر مع كبار المسؤولين السعوديين؛ للتباحث حول العديد من الملفات".

وكان الرئيس الأفغاني شارك في القمة السعودية — الأمريكية التي عقدت في الرياض في أيار/مايو 2017، والتي انبثق عنها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.