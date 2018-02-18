الشرطة الإسرائيلية تعتقل المزيد من كبار مسؤولي أكبر شركة اتصالات

قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقالات، اليوم الأحد، تضمنت مديرين تنفيذيين كبارا من شركة الاتصالات الإسرائيلية (بيزك) بعد أن كشفت هيئة الأوراق المالية معلومات جديدة خلال تحقيقاتها في نشاط الشرطة.

وبيزك هي أكبر شركات اتصالات في إسرائيل. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتحقق هيئة الأوراق المالية في مزاعم بحصول بيزك على مزايا مقابل تسهيل نشر دعاية إعلامية لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونفى متحدث باسم نتنياهو المزاعم.

وقالت الشرطة وهيئة الأوراق المالية في بيان مشترك أن هناك حظرا على نشر تفاصيل التحقيقات الجديدة.

وقالت بيزك في بيان للبورصة إنه ليس لديها معلومات إضافية بخصوص التحقيق الجديد. ورفض متحدث باسم الشرطة تقديم المزيد من التفاصيل.

وكانت هيئة الأوراق المالية قالت في يونيو حزيران عام 2017 إنها تحقق في مزاعم بأن الرئيس السابق لشركة بيزك شاؤول إلوفيتش تدخل في اندماج بيزك ووحدة (يس) التلفزيونية للقنوات الفضائية لتحقيق مكاسب مالية شخصية. ونفى إلوفيتش ارتكاب أي مخالفات ولم توجه له اتهامات.

وفي نوفمبر تشرين الثاني قالت هيئة الأوراق المالية إنها توصلت لأدلة كافية لدعم توجيه اتهامات جنائية ضد مسؤولين كبار في بيزك مضيفة أن توجيه الاتهامات أمر يرجع لممثلي الادعاء في تل أبيب.