بارزاني: لقاءات دورية بين أربيل وبغداد للوصول إلى حلول للمشكلات العالقة

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان برزاني، اليوم الأحد، أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمر "ميونيخ" للأمن على عقد اجتماعات منتظمة لمعالجة القضايا العالقة بين الطرفين، معربا عن أمله بحل ملف الرواتب والمطارات قبل إجراء الانتخابات النيابية العراقية المرتقبة في أيار/مايو المقبل.

© Sputnik. Iliya Pitalev بوغدانوف: بغداد تساعد الشركات الروسية النفطية على تخطي العواقب التي تواجهها في أربيل

القاهرة — سبوتنيك. وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي عقده في ألمانيا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إنه "من المقرر أن تستمر الاجتماعات بين بغداد وأربيل"، مبديا أمله بـ "وصول الطرفين إلى حلول لبعض المشاكل قبل الانتخابات خصوصا فيما يتعلق بملف الرواتب والمطارات".

وأضاف أن "المشاكل لا تحل عبر الضغوطات"، مشددا على "أهمية حل المشاكل بين الجانبين وفق الدستور العراقي".

وبين بارزاني، أنه "بالإمكان إيجاد الحلول للمشاكل القائمة بين بغداد وأربيل"، مجددا "استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل وفق الدستور".

واجتمع بارزاني، أمس السبت، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو الاجتماع الذي وصفه بـ "الإيجابي"، ليكون ثالث اجتماع من نوعه بعد تأزم العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث سبقه اجتماعان أحدهما عقد في العاصمة العراقية والآخر في دافوس.

وقرر برلمان إقليم كردستان العراق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمديد الفترة البرلمانية لمدة ثمانية أشهر، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا لها أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، لعدم وجود مرشحين وتدهور العلاقات مع بغداد عقب الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وصوت فيه غالبية الناخبين لصالح الانفصال عن العراق.