بارزاني: لقاءات دورية بين أربيل وبغداد للوصول إلى حلول للمشكلات العالقة

وأضاف أن "المشاكل لا تحل عبر الضغوطات"، مشددا على "أهمية حل المشاكل بين الجانبين وفق الدستور العراقي".
وبين بارزاني، أنه "بالإمكان إيجاد الحلول للمشاكل القائمة بين بغداد وأربيل"، مجددا "استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل وفق الدستور".
واجتمع بارزاني، أمس السبت، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو الاجتماع الذي وصفه بـ "الإيجابي"، ليكون ثالث اجتماع من نوعه بعد تأزم العلاقات بين أربيل وبغداد، حيث سبقه اجتماعان أحدهما عقد في العاصمة العراقية والآخر في دافوس.
وقرر برلمان إقليم كردستان العراق، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تمديد الفترة البرلمانية لمدة ثمانية أشهر، وتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا لها أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، لعدم وجود مرشحين وتدهور العلاقات مع بغداد عقب الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، وصوت فيه غالبية الناخبين لصالح الانفصال عن العراق.
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