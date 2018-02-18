الجيش التركي يعلن فقد اثنين من جنوده بسبب فيضان نهر الفرات

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش التركي اليوم الأحد، فقدان جنديين تركيين في منطقة أقجة قلعة بولاية أورفا الحدودية جنوب شرق البلاد وعدم التمكن من العثور عليهما بسبب الفيضانات.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان "لم يتم العثور على الجنديين الذين فقدا أثناء أداء مهمة المناوبة في منطقة أقجة قلعة بولاية أورفا وذلك بسبب تحول الأمطار الغزيرة إلى فيضانات".

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات البحث عن الجنديين المفقودين متواصلة.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت، أن مدرعة عسكرية كانت تقل 4 جنود انقلبت بسبب مياه نهر الفرات التي فاضت إثر الأمطار الغزيرة في ناحية أقجة قلعة بولاية أورفا الحدودية مع سوريا وذلك أثناء توجههم لتبادل المناوبة، مشيرة إلى أن اثنين من الجنود قد تمكنا من الخروج من المركبة بمفردهما في حين جرفت المياه الجنديين الآخرين إلى النهر.

ولفتت الوسائل إلى عدم تمكن فرق الإنقاذ من العثور على الجنديين المفقودين إذ من الممكن أن تكون مياه النهر قد جرتهم إلى منطقة تل أبيض السورية التي تبعد كيلومتر واحد عن المنطقة.