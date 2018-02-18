رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وذلك بعد يوم من توترات أعقبت تفجير عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية على حدود القطاع.