الخارجية الأمريكية تعزي إيران في ضحايا سقوط الطائرة الإيرانية

قدمت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تعازيها للشعب الإيراني في وفاة 66 شخصا كانوا على متن طائرة ركاب إيرانية سقطت بوسط البلاد.

طهران — سبوتنيك . وكتبت الخارجية على موقعها باللغة الفارسية، "تأثرنا لسماعنا خبر سقوط الطائرة. نقدم التعازي لأهالي الضحايا ونعزي الشعب الإيراني".

ولقي 66 شخصا مصرعهم في حادث تحطم طائرة ركاب إيرانية، جنوب أصفهان صباح اليوم الأحد.

وقال مصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، إن "التقارير الأولية التي وصلتنا من فرق الإنقاذ تشير إلى مصرع جميع من كان على متن الطائرة لكن عمليات البحث مستمرة على الرغم من أن مكان سقوط الطائرة هو جبلي ووعر".

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أن "الطائرة التي سقطت اليوم عانت قبل 23 يوم من نقص فني أثناء رحلة كانت نقوم بها وعادت حينها لمطار مهر آباد ولم تكمل رحلتها".

ونعت شركة "أسمان" المشغلة للطائرة جميع الركاب، في بيان صادر عن العلاقات العامة، وقالت إن "الطائرة أقلعت من مطار مهر آباد وكان على متنها 66 شخصا، بينهم طفل واحد، و6 أشخاص من الطاقم"، وأوضحت أن "الطائرة سقطت جنوب أصفهان وارتطمت بمنطقة جبلية بعد سقوطها".

من جانبه، أعلن عضو الهيئة الإدارية في شركة تأمين "إيران"، رضا كاظمي تكليمي، أن شركته ستقوم بتعويض شركة "أسمان" وأسر ضحايا الحادث بمبلغ 45 ألف دولار لأسرة كل ضحية.