مؤسس "ويكيليكس" يعلق على "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية

يذكر أن مكتب النائب العام الأمريكى قد وجه اتهامات ضد 13 مواطنا روسيا بشأن "التدخل فى الانتخابات". ومن بين المتهمين رجل الأعمال يفجيني بريغوزين وثلاث شركات، من بينها "وكالة أبحاث الإنترنت".
هذا ورفضت روسيا مرارا وتكرارا الاتهامات بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، ووصفها السكرتير الصحفى للرئيس الروسى ديمتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".
ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإنتباه إلى أن الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم تتدخل في العمليات السياسية للبلدان الأخرى، وتغضب من روسيا، التي تزعم أنها تدخلت في انتخاباتهم، على الرغم من أن هذا التدخل في الواقع لا معنى له بالنسبة لموسكو.
Regardless of whether IRA's activities were audience building through pandering to communities or whether a hare-brained Russian government plan to "heighten the differences" existed, its activities are clearly strategically insignificant compared to the other forces at play.— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) February 18, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)